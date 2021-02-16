Губернатор Александр Дрозденко: «Переход на эскроу гарантирует, что в Ленинградской области не появится больше обманутых дольщиков»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о переходе региона на строительство по эскроу-счетам. Фото: ТАСС.

Ленинградская область входит в число российских лидеров по вводу нового жилья. При этом регион активно наращивает объемы недвижимости, строящейся по безопасным схемам расчетов. Более четверти договоров долевого участия полностью защищены счетами эскроу, сообщил губернатор Александр Дрозденко 16 февраля в ходе ежегодного съезда строителей Ленинградской области.

С 2019 года доля домов, строящихся по безопасным схемам, постоянно растет. Вместе с тем, по словам главы региона, переход на эскроу несколько снизил активность застройщиков. В 2020 году они получили разрешение на строительство 132 многоквартирных домов общей площадью 1,7 млн. квадратных метров. Это на 21% меньше, чем за 2019 год. Тем не менее, Ленинградская область все равно сохраняет высокие темпы строительства и остается в лидерах по вводу нового жилья.

- Мы выполнили обязательства по вводу жилья и входим в число лидеров и по абсолютным цифрам ввода, и по количеству введенных метров на одного жителя, - подчеркнул Александр Дрозденко.

В перспективе регион планирует полностью перейти на эскроу счета, чтобы обезопасить жителей, решивших купить квартиры в новостройках.

- Полный переход на счета эскроу неизбежен, так как это единственная защищенная форма долевого строительства, которая гарантирует, что в регионе не появится больше обманутых дольщиков, - отметил губернатор. - Естественно, что любая реформа может приводить к временному замедлению процессов. Вместе с тем, переход на эскроу облегчен для региона достижимыми ориентирами по вводу жилья — для 2021 года он составляет 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров.

Еще одна задача региональных властей — обеспечить жителей новостроек социальными объектами, чтобы у новоселов не возникало проблем с местами в детских садах и школах. Только в прошлом году ленинградские застройщики построили в частных жилых микрорайонах 8 детских садов на 1295 мест и школу на 550 мест. В 2021 году будет сдано в эксплуатацию еще больше новых образовательных учреждений.

- В 2021 году застройщиками планируется ввести в эксплуатацию 9 детских садов на 1200 мест, в том числе по программе «Стимул» детский сад на 270 мест и 4 школы на 3900 мест, в том числе по программе «Стимул» 2 школы на 1600 мест, - рассказал Александр Дрозденко.

Из областного бюджета на строительство, реконструкцию и капремонт социальных и культурных объектов в 2020 году была выделено 9,1 млрд рублей. Регион профинансировал строительство 114 объектов, в эксплуатацию было введено 18 объектов. В 2021 году на эти цели выделяются 11,76 млрд рублей, регион планирует сдать в эксплуатацию 39 объектов.