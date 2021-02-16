Пробки в Москве 16 февраля 2021 достигли десяти баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Загруженность дорог в Москве достигла десяти баллов. Об этом во вторник вечером, 16 февраля, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

- В Москве продолжается снег, местами гололедица. Количество мелких аварий увеличилось. Движение осложнилось до десяти баллов. Просим отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время – после 21:00 по местному времени. Общественный транспорт в Москве работает штатно, - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня во второй половине дня в российской столице снова пошел снег, синоптики ожидают, что вечером в городе будет метель, в связи с чем на дорогах образовались пробки. Наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы: автомобилисты стоят в пробках на центральных набережных, а также Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади, на Новом Арбате, Театральном проезде.

Движение также затруднено местами на Тверской улице, на Лубянской площади, на улице Большая Лубянка и на Мясницкой улице, на Бульварном кольце. Почти сомкнулось в пробках в обоих направлениях Садовое кольцо. Серьезные пробки также наблюдаются на протяжении всего МКАД.

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