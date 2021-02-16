Роскомнадзор готов «принять меры» в случае жалоб на соцсеть Clubhouse Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Специалисты Роскомнадзора в настоящее время осуществляют мониторинг социальной сети Clubhouse. Пока что в ведомство не поступало жалоб на данную площадку, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора во вторник, 16 февраля.

- Соцсети и сервисы, которые используют россияне, находятся в зоне нашего постоянного внимания. Жалоб на Clubhouse в настоящее время в Роскомнадзор не поступало. При выявлении нарушений законодательства России будут приняты соответствующие меры, - сообщили представители ведомства в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в социальной сети Clubhouse и намерении обратиться в техподдержку площадки.

Clubhouse - новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. Вместо привычных для мессенджеров текстовых полей в этой соцсети есть специалистые «комнаты», где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети пока только по приглашению.