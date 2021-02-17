Вирусолог назвал вакцину будущего от коронавируса

Вирусолог навал вакцину от коронавируса будущего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые разных стран мира продолжают активную борьбу с пандемией коронавируса, они создают вакцины и пытаются минимизировать риски заражения людей. О том, какая вакцина от covid-19 станет вакциной будущего kp.ru рассказал ученый-вирусолог, доктор медицинский наук, научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По мнению специалиста, на данный момент годятся любые вакцины, прошедшие испытания и доказавшие свою эффективность, поскольку крайне важно притормозить развитие пандемии.

- Будущее, я думаю, будет за созданием эффективной живой вакцины. Но это займет годы, быстро сделать препарат по такой технологии нельзя. Эту вакцину разработают, опираясь на вариант вируса, или несколько его вариантов, которые вызывают инфекцию бессимптомную или с легкими симптомами, - рассказал Альтштейн.

Также эксперт добавил, что важным фактором является то, что вирус постоянно эволюционирует, изменяется и приспосабливается к различным условиям, в которых он может размножаться.

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