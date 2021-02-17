Минтранс выступил за введение биометрии в аэропортах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минтранс поддержал программу внедрения биометрических данных в российских аэропортах к концу 2023 года.

К концу 2019 года в России было 202 аэропорта, из которых 78 - международных, а 89 имеют федеральное значение.

К началу 2024 года запланировано ввести систему биометрических данных в 12 из них, или в 30 — при наличии дополнительного финансирования.

Если все-таки программа получит одобрение, то аэропорт, в котором будет введена система биометрии, должен будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, пишет РБК.

Во сколько обойдется внедрение программы биометрических данных в российских аэропортах - не сказано. Однако издание отмечает, что на программу ЕГИС ОТБ предусмотрено 585,2 миллиона рублей, еще 3,8 миллиарда рублей потребуется для "сценария развития". Дополнительное финансирование оценили в 12,7 миллиарда рублей.

Стало известно, что на данный момент внедрение программы биометрических данных ведется в пяти российских аэропортах. Два из них подключатся к ней в ближайшее время.

Отмечено, что в программе будет использован бесконтактный метод идентификации личности пассажиров из-за пандемии коронавируса.