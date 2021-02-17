Синоптики пообещали москвичам сугробы и барическую пилу на 23 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сугробы в Москве в праздничные дни вырастут до 60-65 см, что вдвое выше нормы, а в Подмосковье они достигнут 70-80 см. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кроме того, по его словам, в праздники жителям столицы стоит ждать «барической пилы» в виде резких скачков атмосферного давления. Тишковец предупредил, что это скажется на метеозависимых людях.

«В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет "барическая пила". За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба - 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», - приводит РИА Новости пояснение синоптика.

Напомним, сегодня, 17 февраля, согласно прогнозам синоптиков, столицу снова заметет. Порывы западного ветра в среду будут достигать 5-10 м/c.