Путин - о ситуации с мигрантами: Обеспечивать работой нужно прежде всего россиян

Путин рассказал о ситуации с мигрантами в РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин в среду, 17 февраля, на встрече с представителями фракций Госдумы заявил, что надо активно работать над рынком труда в стране.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский во время онлайн-встречи с президентом поднял тему ситуации с мигрантами, которые приезжали в Россию из Средней Азии, но покинули страну во время пандемии и теперь не могут вернуться. При этом Жириновский отметил, что уровень безработицы в стране продолжает расти.

"По поводу мигрантов, очень важная вещь, и нужно, конечно, работать над рынком труда, обеспечивая прежде всего наших граждан работой. Это вы абсолютно правы. Это непростой, кстати, вопрос, вы знаете все эти проблемы с разных сторон, это правильно поднятая тема", - ответил президент.

Президент отметил, что РФ в рамках ЕАЭС старается поддерживать такие отношения, чтобы "и там создавались рабочие места". Путин подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы разделение труда отвечало интересам как России, так и стран-партнеров.