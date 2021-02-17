Вирусолог оценил риск повторного заражения новым штаммом COVID-19 для людей, имеющих антитела

В мире известно о британском и южноафриканском штамме коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что пациенты, имеющие антитела к коронавирусу, могут повторно заразиться новыми штаммами.

Вирусолог, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов подразделения «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» ФГБУ «НИЦЭМ им. Гамалеи» профессор Александр Бутенко объяснил, насколько типична такая ситуация и каковы шансы на повторное заболевание.

Эксперт отметил, что полноценные исследования по данному направления пока еще не проведены и любое высказывание – это только предположение.

- Был проведен филогенетический анализ коронавирусов, чтобы выяснить, чем новый британский штамм отличается от прототипного, который был найден в Китае. Различия незначительные, - отметил Бутенко в беседе с Ридусом.

Изменения в штаммах незначительные и они никак не влияют на тяжесть заболевания. К тому же, имеется вакцина от COVID-19, которая с высокой долей вероятности будет эффективна и против нового типа.

- Новые штаммы будут появляться и дальше, это естественно. Вероятность повторного заболевания редкая, но она возможна, причем риски не зависят от штамма, - отметил профессор в беседе с Ридусом.

Он подчеркнул, что человек может заболеть, как новым штаммом, так и уже известным - это вопросы иммунного ответа организма. Причем пока до конца не ясно, как долго иммунитет может противостоять повторному заражению. Пока данных случаев в России крайне мало.