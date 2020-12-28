Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что люди, которые успели переболеть COVID-19 во время первой волны коронавируса, могут оказаться незащищенными от обнаруженного ранее в Англии нового штамма SARS-CoV-2 и заразиться второй раз.По словам эксперта, новость о «британской» мутации вируса имеет отношение к том, кто переболел в первую волну, несмотря на то, что у них выработались антитела.«Они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения - кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», - сказала профессор Баранова в беседе с РИА Новости.Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что единственная опасность «британского» штамма коронавируса заключается только в том, что он заразнее, чем уже знакомые специалистам мутации COVID-19.Вирусолог подчеркнул: не стоит бояться появления нового вида, нужно просто придерживаться правил профилактики, о которых россиянам «твердят ежедневно» – защитные маски с перчатками и соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать многолюдных мест.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности).