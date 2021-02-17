ЕСПЧ попросил Россию освободить Алексея Навального Фото: REUTERS

Европейский суд по правам человека в Страсбурге попросил Россию немедленно освободить осужденного Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова.

- Европейский суд по правам человека принял решение по моему обращению от 20 января. Обращение связано с незаконным, с нашей точки зрения, задержанием Навального. Суд в Страсбурге решил, что по 39-ому правилу регламента, Навального должны отпустить. По действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами Россия должна немедленно освободить его, - утверждает юрист в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российский Минюст говорил, что РФ не сможет освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства и «переходом за красную линию».

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный, отправив блогера в колонию общего режима.