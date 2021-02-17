Петр Шкуматов объяснил рост цен на такси Фото: Олег ЗОЛОТО

Непривычные для Москвы снегопады неизбежно сказались на ценах на такси. Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов отметил, что в последние дни спрос вырос в разы. Водители не успевают высадить одного пассажира, как тут же забирают другого.

- Допустим, в «Ситимобил» вообще были заняты все машины, то есть их физически не было. Поэтому я совершенно не удивлен, что так цены поднялись, - заявил Шкуматов в эфире радио "Комсомольская правда".

Но тут есть и другая проблема.

- Я хочу напомнить, что трудовые отношения в такси исчезли как класс, их нет. Таксисты сейчас – это самозанятые, то есть люди, которые хотят – выходят на линию, не хотят – не выходят на линию, - объясняет эксперт.

По его словам, «Яндекс», «Ситимобил» и прочие агрегаторы юридически не имеют к таксистам никакого отношения. Между ними даже не заключено трудового договора. Поэтому водитель не обязан выполнять заказы агрегатора. Не захотел он выезжать на дорогу из-за снегопада - может не выезжать.

- Либо должны быть социальные гарантии и зарплаты у таксистов, либо будет такая ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, - заключил Шкуматов.