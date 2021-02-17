Минобороны показало видео перехвата российскими Су-27 самолетов ВВС Франции. Фото: кадр из видео

Российские истребители Су-27 перехватили и сопроводили от границ страны над Черным морем группы военных самолетов ВВС Франции. В среду, 17 февраля, министерство обороны России показало видео перехвата.

Напомним, сегодня российские РЛС зафиксировали несколько иностранных военных самолетов над нейтральными водами акватории. Воздушные цели приближались к границам России. Для идентификации самолетов в воздух подняли два российских истребителя Су-27 из Южного военного округа.

Военные самолеты идентифицировали как два воздушных суда тактической авиации ВВС Франции «Мираж-2000», а также судно-заправщик КС-135. Экипажи российских истребителей сопроводили иностранные самолеты от границ России, не допустив ее нарушения.

Отмечается, что весь полет прошел в строгом полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.