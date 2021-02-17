Полиция в Мадриде применила против протестующих резиновые пули

Акция протеста в центре Мадрида переросла в беспорядки Фото: REUTERS

В среду, 17 февраля, в центре Мадрида прошла акция протеста в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя, которого власти обвинили в терроризме и оскорблении монархии. Люди, собравшиеся на центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль, сначала просто выкрикивали лозунги с требованием освободить рэпера, однако потом акция переросла в столкновения митингующих с полицией и беспорядки.

Протестующие начали переворачивать мусорные баки и вырывать дорожные знаки, пытались прорваться сквозь полицейское оцепление на станцию метро, в стражей порядка полетели камни и бутылки. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить дубинки и резиновые пули, передает агентство Reuters.

Подобные митинги с требованием освободить музыканта проходили и в других городах страны – Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе. Везде протестующие устраивали беспорядки, есть пострадавшие. Сообщается, что ранения получили несколько человек, задержаны как минимум 18 наиболее агрессивных демонстрантов.

Рэпера впервые приговорили к двум годам условно в 2015 году. Тогда его обвинили в прославлении леворадикального терроризма а его песнях. В 2018 году ему вынесли новый приговор, а в минувшую пятницу Пабло Асель должен был добровольно явиться в тюрьму, однако вместо этого он забаррикадировался в своем доме. Полиция его арестовала и доставила в отделение, где он будет находиться, пока его не отправят в место отбывания наказания.