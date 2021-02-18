Пушков считает, что следующим президентом США станет Камала Харрис

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на активность вице-президента США Камалы Харрис. По его мнению, это говорит о том, что она «уже готовится к президентству».

«Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами», - написал российский сенатор на своей странице в соцсети.

При этом Алексей Пушков отметил, что такая «активность и амбициозность» соратницы были полезны Байдену во время предвыборной гонки, а вот когда он стал президентом, «могут стать минусом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что Камала Харрис может стать следующим американским лидером в случае победы демократа на выборах, республиканцы говорили еще несколько месяцев назад, указывая на преклонный возраст и состояние здоровья Байдена.