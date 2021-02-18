Ракету «Ангара-1.2» могут запустить на орбиту с российским военным спутником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета-носитель «Ангара-1.2» в ходе своего второго пуска, который запланирован на текущий год, может быть использована для запуска на орбиту российского военного спутника. Об этом сообщил генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко.

«На нее со стороны Минобороны нагрузка имеется», - приводит РИА Новости его комментарий на вопрос о нагрузке для второго пуска ракеты.

Кроме того, Варочко заявил, что ракета-носитель «Ангара-А5» тяжелого класса в текущем году может быть впервые запущена с космическим аппаратом на борту, а не макетом спутника.

«Со стороны министерства обороны поставлена задача обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой. Для этого придется хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями», - заявил он.

Напомним, предыдущий пуск легкой «Ангары» был осуществлен в 2014 году. Пуски ракет тяжелого класса «Ангара-А5» провели в 2014 и 2020 годах.