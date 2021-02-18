Иностранные партнеры «Спутника V» сообщили о планах производства российской вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранные партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили о намерении начать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своих площадках.

Как передает Financial Times, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия подписала контракты с 15 производителями в десяти странах, которые должны выпустить 1,4 миллиарда доз вакцины, препаратом возможно будут привиты 700 миллионов человек. При этом некоторые производители, среди которых Китай, Индия, Иран и Южная Корея, будут выпускать препарат для экспорта в третьи страны.

Источник FT заявил, что индийская фармкомпания Hetero Drugs ждет разрешения государственного регулятора для того, чтобы запустить производство 100 миллионов доз вакцины.

Бразильский партнер РФПИ Uniao Química сообщил, что на данный момент уже запущено пилотное производство «Спутника V», а выход на полную мощность ожидается в апреле этого года, тогда компания сможет производить 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

Компания GL Rapha из Южной Кореи, которая согласовала с РФПИ производство 150 миллионов доз вакцины в год, заявила о нехватке собственных мощностей на такие объемы, в связи с этим сейчас она занимается расширением производственной площадки и передает часть заказов другим компаниям.

Глава РФПИ не назвал текущий уровень производства «Спутник V» в других странах, но пообещал раскрыть данную информацию в следующем месяце, а также отметил, что в России вакцина производится на шести площадках и еще две могут присоединиться к процессу.

Как утонил Дмитриев, до июня все производимые в России вакцины будут направляться на внутренний рынок, и только после обеспечения его потребностей российские фармкомпании начнут работать на экспорт.