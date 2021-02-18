В России за сутки выявили 13 447 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявлено 13 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на четверг, 18 февраля 2021 года, общее число заболевших за все время пандемии в стране возросло до 4 125 598 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, который привели в Оперштабе, за прошедшие 24 часа инфицированных зафиксировали во всех 85 регионах. Наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 1950. Следом идет Санкт-Петербург с показателем 1094 случаев заражения. На третьем месте находится Московская область с 577 заболевшими.

Среди новых заразившихся около 11,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 480 летальных исхода, а выздоровели вновь больше, чем заразились - 18 730 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции стали 81 926 заболевших, всего вылечились 3 661 312 человек.