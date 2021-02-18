Валентина Талызина об Андрее Мягкове: «Ему были подвластны все роли»

Валентина Талызина поделилась воспоминаниями об Андрее Мягкове Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист Андрей Мягков был скромным, честным и очень интеллигентным человеком. Таким его запомнила актриса Валентина Талызина. Она поделилась своими воспоминаниями о бывшем коллеге.

«Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли, от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже может где-то замкнутый, но очень интеллигентный», — цитирует актрису телеканал «360».

Талызина добавила, что Андрей Мягков увлекался живописью, очень любил рисовать. И даже делился с ней своими успехами.

«Он мне однажды сказал: «Если ты бы знала, какое счастье сидеть и рисовать, когда из твоего пера получается картина», — вспомнила актриса.

О смерти Андрея Мягкова стало известно утром в четверг, 18 декабря. Артист скончался ночью у себя дома. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.