В Техасе жители спасают от холода 3,5 тысячи морских черепах

Техасе жители спасают от холода морских черепах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Техаса спасают 3,5 тысячи морских черепах. Из-за неожиданных холодов рептилии отказываются заходить в воду. Им не хватает тепла или элементарных удобств в собственных домах из-за необычно холодной погоды.

Местные жители организовали временный приют для морских черепах в Конференц-центре Южного Падре-Айленда. Спасают животных все неравнодушные, заметившие их на берегу.

«Каждые 15 минут или меньше подъезжает грузовик или внедорожник», - сказал Эд Каум, исполнительный директор Бюро конгрессов и посетителей Южного Падре-Айленда, агентству Associated Press в среду.

По его словам люди приносят одну или две черепахи, но иногда и больше.

«У нас вчера были полные трейлеры по 80, 100, 50», - сказал он.

Конференц-центр начал работу в понедельник после того, как здание компании Sea Turtle Inc перестало справиться с количеством поступаемых морских черепах.

Каум сказал, что с приближением еще одного холодного фронта они не знают, когда смогут вернуть морских черепах в воду.

Температура в этом районе в среду днем была ниже нормы - около 4°C. Эд Каум отметил, что они смогут вернуть черепах в Персидский залив, когда температура станет выше 15°C.