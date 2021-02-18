Песков назвал Украину недружественным государством для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина является недружественным для РФ государством, которое превратилось в «проект западных стран». Об этом в четверг, 18 февраля, заявил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Украина является суверенным государством, оно для нас не является дружественным. Мы пришли к таким выводам, судя по антироссийским действиям, доминирующим в политике Киева, - сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя слова Владимира Путина на встрече с лидерами думских фракций в минувшую среду.

Напомним, глава государства вчера сказал, что нападки на проект «Северный поток – 2» можно объяснить попытками Запада заставить Россию «платить за их геополитический проект «Украина»».

Дмитрий Песков отметил также, что Незалежная превратилась в «проект Запада» с момента переворота на Украине. Представитель Кремля внимание на то, что у Украины есть серьезные проблемы на юго-востоке, и пока что Киев не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения минских договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента России отметил также, что властям США следует обратить внимание на морозы в Техасе и проблемы с энергоснабжением, а не говорить о «Северном потоке – 2».