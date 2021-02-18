Петр Толстой допустил исключение России из Совета Европы Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой допустил, что РФ могут попытаться исключить из состава Совета Европы, используя в качестве предлога ситуацию с Алексеем Навальным.

- Разумеется, воспользовавшись в данном случае Навальным как неким знамением, члены Совета Европы попытаются инициировать так называемую чрезвычайную процедуру по исключению России из Совета Европы или же попробуют ввести против России какой-то мониторинг, - объяснил вице-спикер Государственной думы России в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Петр Толстой добавил, что российская сторона готова к подобному решению и действовать будет, исходя из ситуации. Глава делегации РФ в ПАСЕ отметил также, что если действия Европы будут противоречить представлениям Москвы о российской суверенитете, а также о достоинстве граждан страны, то Россия может уйти из состава Совета до того, как они «начнут весь этот абсолютно позорный процесс».

Как сообщал сайт kp.ru, накануне ЕСПЧ потребовал от России освободить осужденного на 3,5 года колонии Алексея Навального. Минюст РФ ответил, что такое требование европейского суда является заведомо неисполнимым и абсолютно беспрецедентным, не имеющим правовых оснований.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль считает решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального неожиданным и выражает несогласие с ним.