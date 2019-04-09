2019-04-09T14:25:14+03:00
Общество

Кремль: решение Европейского суда по делу Навального является неожиданным

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что подобные вопросы находятся в компетенции Минюста страны
Марина ВЕНЦОВА
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В Кремле прокомментировали решение Европейского суда по делу Алексея НавальногоВ Кремле прокомментировали решение Европейского суда по делу Алексея НавальногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу блогера Алексея Навального неожиданным и выражает несогласие с ним.

«Достаточно неожиданное [решение ЕСПЧ по делу Навального], - сказал Песков. - Вряд ли по сути можно с ним согласиться". При этом он добавил, что «в остальном - у нас есть Министерство юстиции». Именно это ведомство, по словам пресс-секретаря российского президента, занимается такими вопросами.

Ранее Алексей Навальный подал иск в Европейский суд по правам человека, которым оспаривал законность содержания его под домашним арестом в ожидании вердикта суда по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". ЕСПЧ данное требование удовлетворил, придя к выводу, что содержание блогера под домашним арестом было и запрет доступа к средствам связи якобы было незаконным.

Суд постановил выплатить Навальному компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро, а также 2,6 тысяч евро – за судебные издержки. Сроки исполнения данного решения были определены в три месяца.

Ранее сайт kp.ru писал, что суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно по делу о хищении и легализации средств компании «Ив Роше Восток».

ИСТОЧНИК KP.RU

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