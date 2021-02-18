В Роскачестве назвали пять опасностей, подстерегающих «умный дом» Фото: Архив "КП"

«Умные дома» стали пользоваться высоким спросом в России. Многие выбирают подобные системы, чтобы сделать жизнь более комфортной. Но, чем «умнее» дом, тем больше шансов, что на него могут совершить атаку хакеры.

О том, какие опасности могут поджидать «умный дом», рассказал Сергей Кузьменко, специалист Роскачества.

Опасность первая. DDoS-атаки (одновременное отправление огромного числа запросов с разных адресов с целью вывести из строя сервер или механизм). Подобная схема давно применяется хакерами и при необходимости может сбить работу всего механизма.

К тому же, злоумышленники могут перехватить систему управления и делать с «зомбированной» бытовой техникой что угодно.

Опасность вторая. Майнинг. В 2020 году интерес к данной деятельности несколько поугас, но с ростом курса основных криптовалют, скорее всего, снова войдет в моду.

Принцип здесь тот же: вирус «порабощает» умную систему и заставляет смарт-ТВ, телефон или ноутбук добывать криптоденьги для заказчика.

Опасность третья. Троянское ПО. Это самая большая проблема, которая может приключиться. В случае проникновения в систему, вирус рано или поздно доберется до телефона или ноутбука владельца дома, а возможно, получит доступ к персональным данным, банковским счетам, личным фото.

Опасность четвертая. Слежка. Эта опасность не связана с хакерскими атаками, а скорее с нарушением уголовного кодекса. Где гарантия, что у кого-то из сотрудников, продающих систему «умный дом» не осталось «виртуальных ключей» для слежки за вашим домом?

Такие случаи единичны, но они случались. Например, в американской компании ADT был найден сотрудник, который подсматривал за людьми через умные камеры.

Опасность пятая. Сбор информации. Периодически производитель собирает данные о том, что слышат голосовые помощники. Делается это из благих целей, чтобы научить искусственный интеллект еще лучше понимать человеческую речь.

Эксперты допускают, что в этом вопросе имеются определенные риски для человека, пишет "Российская газета".