ВОЗ выясняет, мог ли коронавирус распространиться через кроликов и барсуков с рынка в Ухане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Всемирной организации здравоохранения проверяют версию о том, что хорьковые барсуки и кролики с рынка Уханя могли сыграть роль в распространении коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 18 февраля, пишет издание The Wall Steet Journal.

Один из специалистов ВОЗ, посетивших накануне Китай, британский зоолог Питер Дасзак сообщил, что на рынке в Ухане продавали замороженные тушки хорьковых барсуков, которые хранили в холодильниках. Исследователи выяснили, что животные сами по себе не были заражены коронавирусной инфекцией, однако они могли переносить заболевание.

- Хорьковые барсуки и кролики, предположительно, могут быть переносчиками инфекции. Сейчас мы проверяем эту версию, - сообщила также глава отдела вирусологии медицинского центра Университета Эразмус профессор Марион Купманс.

Как сообщал сайт kp.ru, эксперты ВОЗ после визита в Ухань оставили четыре возможные версии происхождения и распространения коронавируса. Наиболее вероятной учёные считают версию передачи коронавируса от животного человеку через какого-либо промежуточного хозяина. Кроме того, возможным считают вариант передачи коронавируса через замороженные продукты.