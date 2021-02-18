Владимир Путин присвоил генеральские звания 26 силовикам Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств государства. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в четверг, 18 февраля.

Так, звания генерал-майора получили четыре сотрудника МЧС, а заместителю министра Алексею Серко присвоили звание генерал-лейтенанта. Пять военных Росгвардии получили воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, еще трое сотрудников данного правоохранительного органа получили звания генерал-майора полиции.

Восьми сотрудникам МВД президент России присвоил звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы, а заместителю министра правоохранительного ведомства Виталию Шулике - генерал-полковника полиции. Два сотрудника ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы, еще одному присвоили звание генерал-лейтенанта.

Кроме того, заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов получил высшее специальное звание генерал-майора юстиции.