Россия и Египет достигли соглашения о возобновлении чартерного авиасообщения Фото: REUTERS

Представители Москвы и Каира достигли соглашения о возобновлении чартерного авиационного сообщения между городами России и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Предположительно, чартеры могут вернуть уже в марте текущего 2021 года, однако точной даты возобновления такого авиасообщения пока что нет.

- Сегодня была достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартерных рейсов, но точную даты пока что не определили. В настоящее время необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета, - сообщили в четверг, 18 февраля, представители египетского Министерства гражданской авиации в интервью агентству ТАСС.

Официального подтверждения этой информации со стороны России пока не поступало.

Напомним, что авиасообщение между Египтом и РФ было прервано в 2015 году после катастрофы российского самолета на Синае. В январе 2018 года было принято решение о возобновлении регулярных рейсов в Каир, однако чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом до сих пор остается закрытым.