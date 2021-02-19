Пушков объяснил «комплексом неполноценности» восхищение мнением Запада Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что восхищение перед признанием российских достижений со стороны западных стран является проявлением «комплекса неполноценности». Такое мнение парламентарий выразил в пятницу, 19 февраля, в своем Telegram-канале.

Так сенатор оценил публикации российских средств массовой информации о материале иностранной газеты Welt, в которых положительно описывается российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

- Не надо восхищаться тем, что отечественные успехи признали никому не ведомые журналисты. Они пишут из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины. Восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада является проявлением комплекса неполноценности, - заявил Алексей Пушков.

При этом он назвал материал газеты «высокомерным», а также призвал всех «изживать» описанный им комплекс.

Напомним, в указанном материале журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt сообщил, что Россия смогла по-настоящему впечатлить западные страны, создав вакцину от коронавируса «Спутник V».