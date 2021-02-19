Центробанк России не исключил повышения ключевой ставки в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России допускает повышение ключевой ставки уже в текущем году, если экономика государства сможет полностью восстановиться после пандемии. При этом возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банк России не видит. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

- Снижение ставки возможно только в том случае, если в РФ будут преобладать дезинфляционные факторы. Но в настоящее время мы не видим подобных рисков. Мы в основных направлениях денежно-кредитной политики рассматриваем разные сценарии. Базовый сценарии предполагает повышение ставки, - сообщила она в интервью РИА Новости.

Напомним, в 2020 года на фоне пандемии коронавируса Центробанк РФ впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, доведя ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых. На первом заседании регулятора в этом году на фоне разогнавшейся инфляции вновь принял решение сохранить ключевую ставку на данной отметке, однако взял курс на ее повышение в дальнейшем.