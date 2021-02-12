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Экономика

«Запад - нам не указ»: Почему Банк России не стал менять ключевую ставку и как это отразится на курсе рубля

В Центробанке не прислушались к советам из-за океана по ключевой ставке
Евгений БЕЛЯКОВЕвгений БЕЛЯКОВ
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ЦБ не стал опускать ключевую ставку, чтобы не разгонять рост цен.

ЦБ не стал опускать ключевую ставку, чтобы не разгонять рост цен.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 12 февраля, прошло очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Оно прошло под лозунгом «послушать МВФ и сделать наоборот». В ЦБ приняли решение оставить ключевую ставку без изменений – на уровне 4,25% годовых. Уже во второй раз подряд. Это связано с тем, что инфляция в стране разогналась до 5%. И если опустить ставку ниже, то это может спровоцировать ускорение роста цен.

«В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне», - говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания.

Цены растут по нескольким причинам. Во-первых, повлияло ослабление рубля, которое произошло в прошлом году. Это отразилось на стоимости импортных товаров. Во-вторых, из-за дефицита предложения, вызванного пандемией, выросли цены почти на всех на мировых товарных рынках.

«В феврале-марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. В базовом сценарии годовая инфляция составит 3,7 – 4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», - прогнозируют в Центробанке.

Решение ЦБ можно считать довольно мягким. Ведь сейчас сложилась нестандартная ситуация. Инфляция выше, чем ключевая ставка. До этого много лет была обратная картина. Ключевая ставка превышала рост цен. То есть, в нынешних условиях ЦБ мог бы повысить ставку, чтобы снизить рост цен. Но не стал этого делать.

Примечательно, что в преддверии заседания ЦБ с заявлением выступили в миссии Международного валютного фонда (хотя их мнения никто и не спрашивал). Там предложили снизить ключевую ставку в России до 3,5% годовых. Мол, это поможет быстрее справиться с последствиями кризиса. Но в Центробанке западных советчиков слушать не стали. Потому что такое резкое снижение ставки обесценило бы рубль, ускорило исход иностранных инвесторов из российских ценных бумаг и еще сильнее разогнало бы инфляцию в России.

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