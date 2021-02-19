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Грета Тунберг раскритиковала NASA за освоение Марса

Активистка отметила необходимость заниматься проблемами климата на Земле
Ксения АНУФРИЕВА
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Грета Тунберг раскритиковала NASA за освоение Марса

Грета Тунберг раскритиковала NASA за освоение Марса

Фото: REUTERS

Экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала NASA за программы по освоению Марса после успешной посадки на поверхность Красной планеты марсохода. Экозащитница выпустила ироничный видеоролик, в котором подвергла критике американское космическое агентство и правительства других государств за трату денег на покорение Марса.

В псевдорекламном видео Грета Тунберг показала, как богатым людям предлагается сбежать на Марс от экологических проблем, которые охватили Землю. Красная планета при этом представляется зрителю как нетронутая планета с роскошными пейзажами, которые ждут прибытия людей.

- На Марс ориентированы финансируемые правительствами космические программы и один процент сверхбогатых людей. Но у большинства жителей нашей планеты никогда не будет возможности посетить Марс и тем более жить на нем. Поэтому лучше заняться проблемами климата на Земле, - утверждает Грета Тунберг.

Как сообщал сайт kp.ru, минувшей ночью марсоход «Perseverance» успешно приземлился на Марсе в районе кратера озера Езеро. Аппарат оснастили научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты для сбора грунта.