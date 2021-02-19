Захарова: «отравление» Навального придумали для поддержания образа агрессивной России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вся история с «отравлением» Алексея Навального придумала западными странами, чтобы поддержать образ «агрессивной» России. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Все банально. Эта история с якобы отравлением химическим оружием опять возвращает общественное мнение в западных странах к фактору якобы агрессии российской стороны. Они сводит политологическую мысль к намерению сдерживать Россию, объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТО переводить в еще большую милитаризацию, - объяснила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, по заявлению Генеральной прокуратуры России власти ФРГ не исполнили российские запросы о предоставлении информации об «отравлении Навального. Вместо этого Германия прислала формальные ответы, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию.