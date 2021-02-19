Состояние здоровья Марка Горонка стабилизировалось: «Из реанимации выписали»

Состояние здоровья Марка Горонка стабилизировалось

Состояние здоровья Марка Горонка стабилизировалось после крупной ссоры с женой. Актеру стало лучше, врачи смогли купировать острый приступ и теперь он восстанавливается.

Актер, ставший известным после роли в фильме «Все будет хорошо!», попал в больницу после ссоры с женой.

Супруги сидели в ресторане и выясняли отношения. Женщина заявила о своем желании развестись после семи лет брака. Причиной стали измены мужа, на которые женщина устала закрывать глаза.

Артист разнервничался и почувствовал, что теряет сознание. Подоспевшие врачи смогли привести его в чувство, но решили доставить в больницу для дальнейшего обследования.

Сейчас он приходит в себя после пережитого стресса и восстанавливает силы. Его перевели из реанимации в обычную палату.

- Ничего, более-менее все хорошо, я прихожу в себя. Из реанимации выписали. Нормально все, пока восстанавливаюсь, - сказал пациент в беседе с Пятым каналом.

Объяснять, что именно произошло и из-за чего возникла ссора, он не стал. Попросил дать ему время, чтобы осмыслить ситуацию.

- Я, честно говоря, не знаю, что еще сказать. Наверное, мне надо паузу какую-то взять, чтобы осмыслить, что произошло, - заключил Горонок.

Ранее Марк Горонок попал в ДТП в пригороде Санкт-Петербурга. В машине вместе с ним находилась мать.