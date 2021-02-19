Число жертв морозов и снегопадов на юге США возросло до 34 Фото: REUTERS

Семь американских штатах атакуют снежные бури, а температура воздуха опустилась до рекордно низких значений. Жертвами такой непогоды стали уже 34 человека.

Как передает CBS News, больше всего смертей было зарегистрировано в штате Техас, где из-за рекордно низких температур и бурь погибли 20 американцев, среди них семеро из Хьюстона, шесть человек – из округа Тейлор.

По последним данным, от непогоды в США продолжают страдать более 100 млн американцев, а в наиболее пострадавших районах Техаса всё еще идут снегопады. Около половины жителей штата, почти 13 миллионов человек, из-за аварий остаются без доступа к чистой проточной воде.

Люди, которые остались без электричества, пытаются греться в своих автомобилях, что по меньшей мере в одном случае стало причиной смерти в результате отравления угарным газом. Замёрзшие американцы также используют газовые плиты, однако это приводит к пожарам.

Ранее в штате Миннесота столбики термометра показали –38 градусов впервые с 1939 году, в одном из городов штата Небраска зафиксировали –33 градуса впервые с 1881 года. В Техасе выпало большое количество снега и температура в некоторых городах опустилась до минус восьми.