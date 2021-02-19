Минпромторг получил сообщение о подорожании сырья для пластиковой упаковки

Производители попросили ФАС проверить обоснованность роста цены на упаковку на 10-15% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство промышленности и торговли России получило обращение от производителей упаковочных материалов. В нём сказано об увеличении стоимости полимеров для производства пластиковых упаковок.

- В начале февраля 2021-го в Минпромторг России также поступили обращения компаний производителей пластиковой упаковки о росте стоимости сырья базовых полимеров для производства упаковочных материалов. Данные обращения перенаправлены в ФАС России для проведения соответствующих проверочных мероприятий, - сообщили в Минпромторге газете "Известия".

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов заявил, что рост стоимости пластика может повлиять на цены продуктов, однако "случится это не завтра".

Отмечается также, что сейчас производители продуктов питания используют упаковку, которую закупили в 2020 году. Однако запасы пластиковой упаковки закончатся через месяц или два, и тогда стоимость товаров может начать расти.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Руспродсоюз попросил ФАС проверить, насколько обоснованно повышение цен на пластиковую упаковку на 10–15%. В своём письме производители отметили, что цена упаковки составляет порядка 30% от стоимости продуктов питания.