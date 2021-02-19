Байден обвинил Россию в атаках на Запад

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден считает, что Москва стремится «подорвать» трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками. Американский лидер обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и «европейский проект», а также в желании «подорвать трансатлантическое единство».

По словам главы Белого дома, Москве намного легче запугивать отдельные страны, чем вести переговоры с трансатлантическим союзом. «Вот почему я выступаю за суверенитет и целостность Украины. Это очень важно для США», - заявил он, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, американский президент обвинил Москву в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия критически важна для «защиты общей безопасности» Штатов и союзников.

Байден заявил, что исходящий со стороны России вызов «другой», чем тот, который исходит из Китая, однако «столь же реален».