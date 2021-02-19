ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 384 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 110 миллионам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 384 тысячи и превысило 109,99 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 19 февраля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 109 997288 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 435145 человек. За прошедший день выявлено 384448 новых инфицированных, умер 10471 больной.

Большинство случаев заражения (свыше 43%) за прошедший день – 168729 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (148890 новых случаев), третью строчку занимает Восточное Средиземноморье, где число инфицированных за сутки возросло на 26863 человека.

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