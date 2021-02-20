Сотни тысяч жителей Техаса остаются без электричества и тепла

Снежная буря и морозы парализовали жизнь Техаса Фото: REUTERS

Большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было света, прорвало трубы и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури.

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Разбушевавшаяся снежная буря по-прежнему держит в своей власти добрую половину США. Потепление ожидается лишь в выходные. Больше всего досталось Техасу, где столбики термометров несколько дней держались на отметке -22 градуса (подробности).