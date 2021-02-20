Вакцина "Ковивак" от коронавируса при беременности противопоказана Фото: Артем КИЛЬКИН

Применение вакцины Ковивак" от коронавируса при беременности строго противопоказано. Это же касается и женщин в период грудного вскармливания. Такие ограничения содержатся в инструкции к препарату.

Кроме того, разработчики не рекомендуют вакцинироваться людям, страдающими хроническими заболеваниями в стадии обострения. Они могут сделать прививку в период ремиссии.

Согласно инструкции, интервал между первой и второй дозой "Ковивак" составляет две недели. При этом побочные эффекты после прививки могут наблюдаться не дольше трех дней.

Напомним, 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от COVID-19 - от центра имени Чумакова. Препарат получил название "Ковивак". Уже марте планируется запустить в оборот первые 120 тысяч доз. А до конца года может быть выпущено до 20 миллионов доз.

Вакцина "Ковивак" прошла клинические испытания, в которых приняли участие 400 человек в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове.

Пока вакцину рекомендуют применять только людям от 18 до 60 лет. Но показания к применению расширят после завершения второй фазы испытаний.