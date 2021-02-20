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Мошенник обманул экс-солистку «Пропаганды» на 350 тысяч рублей, пообещав раскрутить ее песню

Виктория Воронина перевела деньги злоумышленнику, который обещал, что ее новая композиция станет очень популярной
Елена АКИМОВА
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Виктория Воронина попалась на удочку мошенника

Виктория Воронина попалась на удочку мошенника

Фото: Instagram.com

В январе 2021 года Виктория Воронина, экс-солистка группы «Пропаганды» представила новый трек. Девушка давно не радовала поклонников своим творчеством и возлагала большие надежды на новую композицию.

А чтобы подстраховаться, решила помочь треку с раскруткой, там более специалист, который обещал вернуть былую популярность, нашелся сам.

Мужчина по имени Дмитрий написал Виктории и гарантировал топовые позиции треку «***, не дави» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка поверила обещаниям 18-летнего гуру и после долгой переписке в мессенджере, перевела ему 350 тысяч рублей.

В январе Виктория представила новый трек

В январе Виктория представила новый трек

Фото: Instagram.com

Дождавшись выхода композиции, Виктория стала наблюдать за рейтингами и ждать, когда же популярность накроет ее с новой силой. Но что-то пошло не так. Хоть Дмитрий и обещал, что первые 18 дней после премьеры песня будет одной из самых популярных в соцсети, этого не произошло.

Виктория написала Дмитрию гневное сообщение и потребовала вернуть деньги, но парень категорически отказался.

Ничего не оставалось, как идти за помощью в полицию. Сама Виктория много лет живет в Нью-Йорке, так что заявление писала ее законный представитель.

Источник kp.ru подтвердил, что данная ситуация имеет место быть. Между Викторий и Дмитрием заключено дополнительное соглашение, по которому молодой человек обязуется возвратить деньги частями, но выплачивать долг он так и не начал.

Теперь московские стражи порядка разбираются в запутанной истории, сообщает Пятый канал.

Карьера сольной исполнительницы у Виктории началась после ухода из «Пропаганды», но исполнять песни группы ей запретили в суде. Зато как композитор она снискала популярность. Среди ее клиентов значится даже Алла Пугачева, недавно она попросила написать для нее новую песню.

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