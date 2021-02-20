Кремль: Россию вынуждают реагировать на агрессивные действия НАТО Фото: REUTERS

НАТО вынуждает Москву активизировать работу для защиты от агрессивных действий Североатлантического альянса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, альянс видит в России противника, и постоянно наращивает свою военную инфраструктуру в непосредственной близости к российским границам

«Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что Москва была и остается заинтересована в налаживании добрых отношений и с США, и Евросоюзом.

«Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявления воли к нормализации отношений», - сказал он, добавив, что со стороны США и Евросовета «в последнее время не видно взаимности».

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран альянса в ходе видеоконференции обсудят расширение финансирования военной активности альянса у российских границ.