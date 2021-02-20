В "Ростехе" объяснили, почему стратегические ракетоносцы Ту-160 окрашены в белый цвет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый цвет окраски стратегических бомбардировщиков-ракетоносцевТу-160, которые находятся на вооружении российских Военно - космических сил, предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва. Такое пояснение дали в госкорпорации «Ростехе».

«Это своего рода защита для экипажа - Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж», - говорится в релизе в госкорпорации.

Сверхзвуковой Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла является основной машиной Дальней авиации. Разработанный в 1970-х годах стратегический ракетоносец остается самым мощным и крупным сверхзвуковым и самым тяжелым военным самолетом в мире. Бомбардировщик используется для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно - географических районах.