Аналитик спрогнозировал снижение курса рубля

Аналитик предсказал снижение курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время рубль может немного ослабнуть. Во многом это будет связано с прекращением роста цен на нефть, заявил независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«При этом снижение цены на нефть не означает начало долгосрочной нисходящей динамики, а скорее является технической коррекцией», - цитирует аналитика «Российская газета».

При этом эксперт отмечает, что еще одним ударом по национальной валюте могут стать антироссийские санкции.

«Их введение может стать еще одним драйвером для ослабления рубля. Исходя из этого, не стоит ожидать укрепления национальной валюты в последнюю неделю февраля. Скорее всего, нас ожидает возврат к уровням 74,17-74,43 против доллара. А против евро возможно тестирование значений в 90 рублей», - заявил Дмитрий Чечулин.

Напомним, ранее Центробанк опубликовал курсы валют на выходные. Согласно данным ЦБ в период 21−24 февраля, курс доллара составит 73,98 рубля, а курс евро - 73,98 рубля, передает «Свободная пресса».