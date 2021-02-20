Генпрокуратура сообщила о пятом отказе Германии на запрос по делу Навального

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин в пятый раз отказались отвечать на запрос Москвы по ситуации с Алексеем Навальным, что говорит о том, что Германия игнорирует положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Такое заявление в субботу, 20 февраля, сделала Генеральная прокуратура России.

В ведомстве уточнили, что тональность письма, которое пришло в ответ из Германии, вызывают у российской стороны сожаление, поскольку становится очевидным, что Берлин уклоняется от ответов, а также избегает неудобных вопросов.

«Данный факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 года», - говорится в заявлении Генпрокуратуры, которая призвала Берлин «пересмотреть подобный неконструктивный подход».

Напомним, ранее представитель Генпрокуратуры России сообщили, что Берлин скрывает данные для продолжения голословных обвинений в адрес Москвы. В ведомстве напомнила, что немецкая сторона так и не предоставила результатов токсикологических экспертиз обследования Навального, предложив поверить в «отравление» на слово, а также отказала в опросе Марии Певчих, так как якобы неизвестен ее адрес в Германии.