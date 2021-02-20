В Ассоциации туроператоров дали прогноз на летний сезон 2021 года Фото: Антон ПИКУС

Летний сезон все ближе и многие уже задумываются, куда отправиться летом 2021 года. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин поделился, какие направления для отдыха будут самыми популярными и что произойдет с ценами.

По его прогнозам, к 2022 году туристическая отрасль может вернуться к докризисным значениям.

Сейчас россияне активно выкупают путевки, показатель раннего бронирования вырос на 15%. Многие планируют поездки за границу, сейчас доступны 20 стран.

Самые популярные направления для бронирования:

Краснодарский край,

Красная Поляна,

Крым,

Казань,

Калининградская область,

Север России.

- Постепенно возвращается интерес к Санкт-Петербургу, который снижался из-за ограничений по коронавирусу. Стали популярны туры выходного дня и путешествия по Золотому кольцу. Все больше туристов притягивает Байкал. Стоимость туров туда с перелётом из Москвы начинается от 24 тыс. рублей, а из Екатеринбурга — от 14—18 тыс. Раньше этих денег не хватило бы даже на покупку авиабилетов, - рассказал Горин RT.

Что касается цен на предстоящий летний сезон, то они, с высокой долей вероятности, вырастут. Повлияет инфляция, рост цен на товары и услуги и плюс в стоимость заложат часть убытков за прошлый сезон.

- Индексация будет, но небольшая. А за счет раннего бронирования туристы смогут сэкономить до 30-40%. К тому же, открытие внешних направлений создаст здоровую конкуренцию на туристическом рынке и будет сдерживающим фактором для роста цен, - заключил Дмитрий Горин.