Минобороны РФ подписало контракт на поставку ударных БПЛА «Альтиус»

«Альтиус» Фото: c cайта Министерства обороны России.

Министерство обороны России заключило контракт на поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус-РУ», которые произведут в Казани на Уральском заводе гражданской авиации. Об этом говорится в материалах к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

«Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», - говорится в материалах доклада главы ведомства.

Производство данной партии включено в задачи завода на текущий год.

Казанское ОКБ имени Симонова занималось разработкой беспилотника «Альтиус» с 2011 года. В 2018 году проект передали Уральскому заводу гражданской авиации. Испытания завершились в январе прошлого года.

«Альтиус-РУ» представляет разведывательно-ударный комплекс большой продолжительности полёта, который может нести до двух тонн боевой нагрузки.