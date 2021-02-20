Попова рассказала о происзхождении коронавируса

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирусная инфекция перешла к человеку через животных. Такую версию происхождения COVID-19 представила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Один из самых свежих - это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», — сказала Попова в эфире «России 24».

Напомним, накануне немецкий учёный заявил о лабораторном происхождении коронавируса, однако с его мнением не согласны многие эксперты. Более того ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали версию передачи коронавирусной инфекции летучими мышами наиболее вероятной, и заявили, что исключают версию об искусственном происхождении данной инфекции. Он отметил, что на сегодняшний день идея передачи инфекции от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских специалистов. В организации предполагают, что местом первоначального распространения COVID-19 мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.