"Спартак" проиграл "Динамо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Спартака" не смогли продолжить борьбу в Кубке России сезона 2020/2021 годов. В 1/8 финала турнира команда Доменико Тедеско проиграла в гостях "Динамо" со счетом 0:2.

В этой игре голами динамовский клуб отметился в каждом из двух таймов. На 16-й минуте Даниил Фомин забил мяч с пенальти, который назначили за игрой рукой Виктора Мозеса. При этом, судья принял решение только после того, как посмотрел видеоповтор. Однако же, этот эпизод вызвал немало споров у экспертов. Первый тайм так и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

А вот уже на 70-й минуте встречи "Спартак" пропустил второй мяч в свои ворота. Молодой Евгений Тюкавин после подачи со штрафного пяткой переправил мяч в ворота Александра Максименко. Этот мяч оказался победным для "Динамо". "Спартак" уступает дорогу в турнире "бело-голубым", проиграв со счетом 0:2.

К слову, "Спартак" доигрывал матч в меньшинстве - на 82-й минуте красную карточку получил Виктор Мозес. Ранее, отметим, из турнира выбыл питерский "Зенит", уступивший на своем поле тульскому "Арсеналу".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Спартак".