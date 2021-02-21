В РФПИ назвали способы повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer

Добавлением компонентов российской вакцины против коронавиурсной инфекции "Спутник V" к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им стать более эффективными в борьбе с мутациями covid-19. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

- Да, безусловно (готовы помочь - ред.), - ответил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24". - Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям.