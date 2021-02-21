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Общество

"Не носки": Мужчины рассказали о самых желанных подарках на 23 февраля

Самыми актуальными оказались гаджеты, одежда и деньги
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Мужчины рассказали о самых желанных подарках на 23 февраля

Мужчины рассказали о самых желанных подарках на 23 февраля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В преддверии главного мужского праздника, 23 февраля, аналитики выяснили, о каких подарках мечтают мужчины в День защитника Отечества.

Как следует из данных опроса, организованного сервисом по поиску работы SuperJob, больше всего сильная половина человечества мечтает о гаджетах. О том, что они хотели бы получить в этот день в подарок смартфон или другую технику, сообщили 11% опрошенных сервисом мужчин.

Второй по популярности вариант ответа - одежда и аксессуары, но не носки. Об этом сообщили 10% респондентов. К слову, еще столько же российских мужчин признались, что им все равно, что именно они получат в подарок.