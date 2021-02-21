Въезд в Грецию для россиян в 2021 году: продлено ограничение - до 500 граждан в неделю

Греция продлила до 8 марта разрешение на въезд до 500 россиян в неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Греции продлили до 8 марта существующее ограничение на въезд россиян. За неделю в страну из России могут въезжать до 500 человек. Они должны иметь ваучер с подтверждением брони номера в гостинице, сертификат об отрицательном тесте на коронавирус и пройти семидневный карантин по прилёте. Межведомственное решение было принято в субботу, 20 февраля. Оно опубликовано в правительственном вестнике.

В постановлении также сказано, что до 8 марта 2021 года продлевают решение, которое действовало до 6 часов утра (7:00 мск) 22 февраля.

Изначально это ограничение было принято с 7 по 21 сентября, но затем власти Греции несколько раз его продлевали. Рейсы из Москвы в Афины будут выполняться дважды в неделю.